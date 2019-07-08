Около 1,7 тысяч человек заявили о полной и частичной утрате имущества в зоне ЧС Иркутской области

Единовременную материальную помощь на сегодняшний день получили 23 822 пострадавших жителя территорий, попавших в зону затопления. Сегодня было принято еще 1 087 заявлений. Об этом 7 июля на вечернем заседании КЧС под руководством Губернатора Сергея Левченко сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов.

Всего по выплатам по утере имущества по 50 и 100 тысяч рублей уже подготовлены документы на 1 692 человека, из них 1 523 - по 100 тысяч рублей и 169 - по 50 тысяч.

Все пострадавшие жители Зиминского района выплату получили. По остальным территориям выплаты продолжаются.

- Нужно в этом направлении усилить работу на местах мэрам и главам поселений, чтобы ускорить процесс обследования домов, оформления документации, информировать население. Люди и так пострадали, мы не должны ссылаться на трудности, тем более времени очень мало, - подчеркнул Губернатор.

Продолжается работа по выплатам родственникам погибших в размере 1 млн рублей.

- На сегодняшний день мы имеем 20 заявлений на данную выплату, у двух погибших ближайших родственников нет, их захоронения будут производить муниципальные предприятия. Уже произведены восемь выплат. По остальным ожидаем прибытия родственников из других субъектов, т.к. мы обязаны произвести выплату в равных долях всем членам семьи. Кроме того, с прокуратурой в Нижнеудинске и Тулуне отрабатываем по нескольким заявлениям, где из родственников есть, например, только племянники, которые не являются напрямую членами семьи. Их право на выплату определяется в судебном порядке, - сказала заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Светлана Иевлева.

Был поднят вопрос о наличии банкоматов и терминалов, чтобы люди могли получить средства на руки. Владимир Родионов отметил что, в частности, в Тулуне установлены 28 терминалов и банкоматов, в Чуне - 24, наличность в полном объеме есть.

В пятницу, 5 июля, Сбербанк сообщил, что планирует полностью восстановить штатный режим работы офисов и банкоматов на территориях зоны ЧС в Иркутской области к 10 июля. Кроме того, в Сбербанке организована горячая линия по вопросам урегулирования кредитной задолженности пострадавших в наводнении (работает с 9:00 до 01:00 по Иркутскому времени) — 8 800 200-01-98.