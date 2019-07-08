В отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова будет проведена проверка

В отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова будет проведена проверка, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Основанием стало требование Председателя Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко отстранить главу муниципалитета от исполнения обязанностей в связи с информацией о фактах использования специальной коммунальной техники мэром Нижнеудинского района в личных целях во время ликвидации последствий стихии. По результатам проверки губернатором Приангарья Сергеем Левченко будет принято решение.

