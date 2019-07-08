МЧС: Тулун остается единственным подтопленным населённым пунктом Иркутской области

Город Тулун – на сегодняшний день единственный населенный пункт, остающийся подтопленным в результате паводка. Сейчас здесь подтоплены 224 жилых дома с приусадебными участками. На той же территории, где вода ушла, полным ходом идут восстановительные работы, об этом 7 июля сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Помощь населению в этом – первоочередная задача спасателей. Обратиться за ней может каждый. Заявки от населения принимаются в городской администрации по улице Ленина и в Тулунском лесничестве. Люди обращаются за помощью в откачке воды из подвалов домов, разборе различных конструкций, которые принесла большая вода, вывозе мусора, уборке погибших животных. Только за сутки адресная помощь была оказана в 116 случаях.

В ликвидации последствий ЧС задействованы 3 728 человек, 795 единиц техники, 70 плавсредств.