Когда жизнь делится на "до" и "после". Семнадцать психологов помогают пострадавшим в зоне ЧС в Иркутской области

В Иркутской области в пунктах временного размещения работают психологи, которые оказывают помощь людям, оказавшихся в условиях ЧС.

«Жители населенных пунктов, попавших в зону действия разрушительного дождевого паводка, получили травматический опыт, который разделил их жизнь на две части - до события и после него, - рассказала старший лейтенант внутренней службы Валентина Харинская, психолог Главного управления МЧС России по Иркутской области. - При этом, безусловно, происходят изменения в психике человека, может возникнуть страх, чувство вины, гнева, беспомощности, ощущение, что окружающие не понимают его переживаний, что он остался с бедой один на один. И нам необходимо вывести человека из этого состояния, помочь ему адаптироваться и пережить ситуацию с наименьшими потерями для психического здоровья».

На плечи психологов ложится работа с родственниками и друзьями погибших, сопровождение процедур опознания и следственных мероприятий. Из-за потери близких пострадавшие пребывают в состоянии острого стресса. И психологи призваны, в первую очередь, оказать поддержку, дать доступную и прозрачную информацию, помочь выйти из состояния безысходности и непонимания и переключиться на иные жизненно важные ресурсы.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области, в зоне ЧС работает семнадцать психологов МЧС, которые осуществляют психологическое сопровождение пострадавшего населения. К ним за помощью уже обратились более 300 пострадавших.