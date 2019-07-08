Виталий Мутко: Необходимо выбрать новые места для застройки, которые не попадают в зону затопления

План восстановления объектов социальной сферы необходимо сформировать в течение недели. Кроме того, в этот же срок определиться с площадками под строительство нового жилья в пострадавших от паводка территориях. Об этом 6 июля заявил заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, комментируя работу заседания Правительственной комиссии, которое состоялось сегодня в Тулуне.

- Задача - скоординировать сегодня усилия федеральных, региональных и муниципальных властей, а также тех сил, которые сюда направлены: это в соответствии с Указом Президента РФ большие группировки армии, Росгвардии, МЧС - до 5 тысяч доходит численный состав и до 800 единиц техники. Серьезная группировка, которая способна решать любые задачи, - подчеркнул Виталий Мутко.

Вице-премьер перечислил основные направления, по которым предстоит работа на ближайшую неделю: восстановить жизнеобеспечение и коммунальную инфраструктуру, водоснабжение, подготовить перечень объектов первоочередного ремонта и нуждающихся в восстановлении социальных объектов.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что на восстановление соцобъектов и жилья потребуются значительные средства.

- Сформирован график восстановительных работ. По предварительным оценкам, на восстановление социальной инфраструктуры потребуется 8.5 млрд рублей. Нам предстоит построить и капитально отремонтировать 87 объектов инфраструктуры. На восстановление утраченного жилого фонда предварительно необходимо 10.5 млрд рублей. Кроме того, важнейшая задача – подготовка к отопительному сезону, в приоритетном порядке будем заниматься восстановлением котельных, – подчеркнул Сергей Левченко.

Глава региона также напомнил, что ведутся переговоры с банками, которые реструктуризируют долги пострадавших. Договоренность уже достигнута с ПАО «Сбербанк» и ВТБ.



- Хочу поблагодарить руководство Сбербанка за помощь, которая оказана. В том числе было перечислено 20 млн рублей на благотворительный счет. Кроме того, сегодня руководство банка в телефонном разговоре мне подтвердило решение отправить на отдых в Анапу в «Орленок» около 160 детей, - сказал Губернатор.

Что касается граждан, жилье которых утрачено, а это ориентировочно около 3,5 тысяч домовладений, для них планируется покупка (жилищный сертификат) или строительство нового жилья. Для этого необходимо проанализировать первичный и вторичный рынок жилья, а также определиться с площадками под застройку с использованием типовых проектов.

- Генеральные планы муниципалитетов должны быть скорректированы с учетом зон подтопления. Мы должны выбрать те места для застройки, которые в перспективе не попадают в зону затопления, - особо отметил руководитель Правительственной комиссии.



Виталий Мутко сообщил, что некоторые члены Правительственной комиссии продолжат работать в Тулуне для решения вопросов восстановления коммунальной инфраструктуры, в частности, еще не запущен водозабор в Тулуне. Также продолжится подключение 13 оставшихся населенных пунктов к энергоснабжению. Кроме того, работает комиссия по оценке ущерба дорожного фонду.