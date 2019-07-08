В дома Тулуна началась подача технической воды

В дома Тулуна началась подача технической воды. Об этом сегодня на заедании заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщил министр жилищной политики, энергетики, транспорта региона Артур Сулейменов.

Министр рассказал, что в территории продолжается восстановление электроснабжения. Совместно с военными ведутся работы в поселке Балагшин бор. Задействована спецтехника. Энергетики работают в деревне Ук-Бадарановка Нижнеудинского района, где проживают 19 человек. Подключение электроэнергии запланировано на 8 июля.

В Тулунском районе ограничено электроснабжение в трех населенных пунктах, где проживают 162 человека. Поставлены опоры в деревне Старооктябрьская, сегодня будет произведено подключение. По деревне Евдокимово и участку Красноозеркий принято решение о выносе опор из затопленных мест, и сегодня электроснабжение также будет восстановлено.

Остаются не подключенными три дома в Тулуне. По данным управляющей компании в 11-ом доме проживают 137 человек, в 13-ом – 119, 15-ом – 104, итого 360 человек. Совместно с Энергосбытом и электросетевыми компаниями организована работа по уточнению количества частных дворов на предмет возможности восстановления электроснабжения.

– По водозабору «Красный яр» в Тулуне. Сегодня в час ночи поставили под нагрузку двигатель, в дома стала поступать техническая вода. Во второй насосной поставили двигатель сейчас и собираем второй, там будет проведено обеззараживание. Ведется промывка системы водоснабжения. Еще раз обращаем внимание людей, что использовать техническую воду для питья ни в коем случае нельзя. С 6 часов утра работают ремонтные бригады, ведется объезд территорий, смотрим, где есть прорывы, и устраняем их параллельно, – сказал Артур Сулейменов.

Как заявил министр, сегодня все силы будут брошены на запуски канализационно-насосных станций. Работы по канализационно-очистным сооружениям (КОС) ведутся. Утром из Красноярска в Тулун были направлены дизельные электростанции для подключения этих объектов. Автономные источники энергоснабжения будут работать пока не проведут новые линии энергоснабжения.

– Обращаю ваше внимание, Артур Мухтарович, что при восстановительных работах шла замена старого оборудования на новое, чтобы мы не латали дыры. Не забывайте, что сейчас ведется параллельно подготовка к отопительному сезону, – подчеркнул Губернатор.