В Тулуне продолжается восстановление систем жизнеобеспечения

В Тулун прибыли две дизель-электростанции ДЭС-500 кВт, которые уже ждут для обеспечения временного энергоснабжения городских канализационных очистных сооружений (КОС). Об этом 7 июля сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.

Так как линии постоянного энергоснабжения городских КОС и канализационной насосной станции №3 (КНС-3) в городе были смыты паводком, «Иркутской электросетевой компании» поручено построить ВЛ 10 кВ для подключения канализационно-очистных сооружений с одновременным получением разрешительной документации в срок до 24 июля 2019 г., а специалистам «Облкоммунэнерго» – построить внешнюю ВЛ 6 кВ до КНС-3 в срок до 24 июля с одновременным оформлением разрешительных документов.

В ночь на 7 июля водозабор «Красный яр» поставили под нагрузку. В настоящий момент все силы брошены на запуск канализационно-насосных станций. Работы по КОСам ведутся без остановки. Продолжается просушка помещений, сушка и монтаж оборудования на водозаборе «Красный Яр». Из регионального аварийно-технического запаса выделен трансформатор 630 кВа взамен вышедшего из строя.



Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов сообщил, что в Тулунском районе восстановлено электроснабжение – подключены деревни Старо-Октябрьское и Евдокимово. Пока ограничена подача электроэнергии в 119 домов в трех населенных пунктах (316 человек). В Тулуне удалось восстановить энергоснабжение в одном из трех ранее затопленных многоквартирных домов. Выявлены более 220 частных домов, в которых подача электроэнергии ограничена проведением аварийно-спасательных работ и разбором завалов. Их подключение планируется начать завтра по согласованию с сотрудниками МЧС.



В Нижнеудинском районе восстановительные работы по энергоснабжению планируется завершить 8 июля.