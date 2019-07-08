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МВД: В Тулунском районе количество преступлений сократилось в полтора раза

8 июля 2019

Анализ криминогенной ситуации в пострадавшем от наводнения Тулунском районе  свидетельствует о значительном сокращении числа возбужденных уголовных дел. За неделю до наводнения в этом районе возбуждено 36 уголовных дел, во время паводка зарегистрировано значительно меньше преступлений – 21, сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области.

За прошедшую неделю не было допущено ни одного грабежа, разбойного нападения, мошенничества или угона автотранспорта. Число имущественных деяний осталось на прежнем уровне. Число административных правонарушений сократилось с 45 до 5. Аналогичная ситуация наблюдается в Тайшетском, Чунском и Нижнеудинском районах.

 


/ СИА /
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