Запрет на мобильные телефоны у детей в школе: учителя — за, родители — против

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить детям приносить мобильные телефоны в школу. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил у родителей школьников и учителей, поддерживают ли они данную инициативу. В социологических опросах приняли участие 500 родителей школьников и 300 педагогов.

Идею В.Матвиенко поддерживают 6 из 10 учителей: «Мобильные мешают учебному процессу как ученикам, так и учителям. Дети постоянно отвлекаются от учёбы, от уроков»; «Электромагнитные излучения переполняют пространство и разрушают здоровье, в первую очередь, детей». Против инициативы выступает 31% преподавателей: «Без телефона ребёнок не будет чувствовать себя в безопасности от буллинга в школе. Что-то случилось, что-то стряслось — как ребёнку связаться с родителями? На уроках я бы запретила доставать, пользоваться телефоном во время урока, родителям звонить во время уроков...»

Среди родителей школьников поддерживают инициативу лишь 34%: «Только надо дать возможность оставлять их на вахте, например. Чтобы в дороге в школу и обратно ребенок был на связи». 52% родителей идею не одобряют: «Детей нужно научить пользоваться телефоном: выключать звук на уроках, на переменах дети должны отдыхать, а не играть в телефон. Но до школы и обратно ребенок должен иметь при себе телефон».

«По данным исследований Superjob, чрезмерное использование гаджетов и проведение большого времени в социальных сетях отрицательным образом сказывается на карьере людей, - отмечает Алексей Захаров, президент компании Superjob. - Недаром во многих компаниях ограничено использование социальных сетей на рабочих местах. В некоторых случаях ограничивается и использование смартфонов. Привычки, как известно, формируются во времена детства и юности. Тот, кто не научился себя ограничивать в школе, кто не научился концентрироваться на уроке и постоянно отвлекается на гаджеты, имеет меньше шансов на успешную карьеру в будущем».