Ралли «Шелковый путь – 2019» Россия – Монголия – Китай стартовало из Иркутска

В Иркутске на площади графа Сперанского 6 июля был дан старт международному ралли «Шелковый путь – 2019» Россия – Монголия – Китай. Приангарье впервые принимает соревнования, которые имеют статус международного внедорожного ралли и статус этапа чемпионата России по ралли-рейдам.

Обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина к гостям и участникам мероприятия зачитал Главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич.

«Отмечая свой 10-летний юбилей, нынешний марафон обещает стать чрезвычайно интересным. Впереди у спортсменов 5000 км сложнейшего маршрута, напряженная борьба за победу, сильные и опытные соперники, серьезная проверка на прочность и техники, и самих участников ралли. Уверен, «Шелковый путь – 2019» объединит большое количество участников и гостей из разных стран, станет значимым событием в мировом спортивном календаре, будет содействовать развитию международного сотрудничества в сфере автоспорта. Желаю участникам победного настроя и удачи в достижении поставленных целей, а зрителям – самых ярких и позитивных эмоций», - говорится в обращении Владимира Путина.

Фото: Д. Свищев

Первый заместитель Губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев, приветствуя участников, организаторов, зрителей и болельщиков, пожелал участникам ралли честной борьбы, успехов, заслуженных побед и прекрасных впечатлений от красоты нашего региона и озера Байкал, а зрителям – незабываемых ярких впечатлений.

Ралли «Шелковый путь» впервые прошло в сентябре 2009 года по территории России, Казахстана и Туркменистана по инициативе президентов трех стран и при их личном участии в церемонии награждения победителей ралли. Соревнование включено в международный и всероссийский календарь соревнований по автомобильному спорту 2019 года. Ралли организовано в строгом соответствии со спортивным кодексом Российской автомобильной Федерации (РАФ) и Международной автомобильной Федерации (FIA).

Фото: Д. Свищев

В этом году в гонке принимают участие 97 спортивных экипажей, из них 54 внедорожника и 16 грузовиков, 27 мотоциклов и квадроциклов. В столицу Приангарья приехали пилоты и команды мирового уровня из 36 стран, в том числе из Италии, Испании, Франции, Перу, Австрии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Израиля, Болгарии, Германии, Монголии, Китая, Мексики, Канады, Венгрии, Колумбии, Польши, Словении, Чили и других стран.

Фото: Д. Свищев

Гонка включает в себя 10 этапов – два по территории России, пять – в Монголии и три – в Китае. Завершится ралли-марафон протяженностью более 5000 километров в Китае 16 июля 2019 года.

Региональным партнером ралли выступила Иркутская нефтяная компания.