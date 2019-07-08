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В Иркутском районе режим повышенной готовности отменен

8 июля 2019

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8 июля 2019
Режим повышенной готовности, введенный из-за прогнозировавшегося подъема уровня воды в реке Иркут, отменен на территории Иркутского района. Постановление об этом 6 июля подписал Мэр Иркутского района Леонид Фролов в связи со стабилизацией погодных условий и отсутствием угрозы жизнедеятельности для населения и объектов экономики.

Пресс-служба администрации Иркутского района напоминает, режим повышенной готовности в Иркутском районе действовал с 4 июля. В администрации района был создан оперативный штаб и организовано дежурство руководящего состава. В поселениях проводились подворовые обходы. В режим готовности были приведены пункты временного размещения, плавсредства, транспорт для возможной эвакуации населения.

 


/ СИА /
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