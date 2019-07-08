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Росреестр запустил «горячую линию» для пострадавших в результате наводнения в Иркутской области

8 июля 2019

Управление Росреестра по Иркутской области в связи с чрезвычайной ситуацией, объявленной в регионе, открыло «горячую линию» по вопросам предоставления услуг ведомства для жителей Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Зиминского и Чунского районов, пострадавших в результате паводков.

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Специалисты Управления готовы ответить на вопросы граждан по порядку предоставления услуг ведомства, в том числе разъяснить алгоритм постановки на кадастровый учет и регистрации прав на недвижимость, порядок снятия с учета и прекращения прав собственности на уничтоженные объекты; пояснить порядок получения выписок из Единого государственного реестра недвижимости, копий договоров, иных документов, которые содержатся в реестровых делах, предоставления копий правоудостоверяющих документов на земельный участок (свидетельства на право собственности на землю; государственные акты на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей).

На период действия чрезвычайной ситуации сроки оказания услуг Управлением сокращены.

Телефоны «горячей линии»: 89294310905; 89294310978.


/ СИА /
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