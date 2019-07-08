АТБ провел успешные переговоры с китайскими банками

В рамках двустороннего сотрудничества между Азиатско-Тихоокеанским банком и финансовыми институтами Китайской Народной Республики делегация АТБ провела во Владивостоке со 2 по 4 июля 2019 года ряд рабочих встреч, направленных на укрепление доверия и дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.

3 июля была проведена рабочая встреча делегации Азиатско-Тихоокеанского банка с председателем филиала Народного Банка Китая в РФ господином Чжао Чжунбинь. В ходе переговоров обсуждались особенности расчетов в национальных валютах, банкнотного бизнеса, а также законодательные вопросы регулирования в области международных расчетов в КНР.

Экономическое и стратегическое партнерство между Китаем и Россией переживает наиболее благоприятный период, это открывает новые возможности для двустороннего экономического сотрудничества, а также увеличивает его потенциал. Делегация Народного Банка Китая, подчеркнув важность роста банкнотного бизнеса АТБ с китайскими контрагентами, выразила пожелание посетить Азиатско-Тихоокеанский банк.

Народный банк Китая — центральный банк Китайской Народной Республики, осуществляющий свои функции под руководством Правительства КНР.

Делегация АТБ также провела переговоры с представителями Хунчуньского Сельскохозяйственного банка (Hunchun Rural Commercial Bank). Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, установления корреспондентских отношений, проведения операций на финансовых рынках.

Хуньчуньский сельский коммерческий банк осуществляет банковскую деятельность по направлениям: депозитные и кредитные операции, расчётно-кассовое обслуживание, векселя, облигации, межбанковское кредитование, брокерское обслуживание, страхование, банковские карты, валютные операции, финансовый маркетинг и т.д.

Состоялись переговоры делегации АТБ с представителями Банка Лунцзян (Лунцзянбанк) (Longjiangbank) по вопросам взаимного сотрудничества. В ходе встречи обсуждались вопросы стратегического характера, перспективные направления, в том числе по увеличению лимитного поля банка, что способствует расширению возможностей клиентов в сфере финансирования экспортно-импортных операций.

Банк Лунцзян - один из ведущих финансовых институтов провинции Хэйлунцзян и один из главных партнеров АТБ на китайском рынке. По размеру активов Банк занимает 52 место в КНР, имеет 222 отделения.