Ко Дню семьи, любви и верности Сбербанк, «Платформа ОФД» и Яндекс.Маркет подсчитали расходы женихов и невест

Накануне Дня семьи, любви и верности Сбербанк, сервис для выбора товаров Яндекс.Маркет и «Платформа ОФД» подсчитали расходы женихов и невест. В день памяти святых Петра и Февронии по традиции играют много свадеб. Об этом напрямую свидетельствует исследование для проекта «СберДанные» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных) о продажах свадебных товаров и услуг.

В частности, номера для новобрачных в июне заказывали в два с лишним раза чаще, чем в мае (рост продаж за месяц — 115%). В среднем это обошлось новобрачным в 2220 рублей в июне, что на 5% меньше, чем в мае. Анализ был проведен на основе ежедневной обработки более 35 млн кассовых чеков, поступающих с каждой четвертой кассы в стране.

Также по сравнению с маем на 29% выросли покупки обручальных колец, а сам комплект колец обошелся молодоженам в 7250 рублей. Этот средний чек по сравнению с маем вырос на 1%. Авто в июне жених и невеста арендовали в среднем за 5300 рублей, что на 10% больше, чем в мае. А вот количество заказов за месяц не изменилось.

Заказывать столы в ресторанах и кафе для праздника с начала июня по начало июля стали на 22% чаще, чем месяцем раньше. При этом средний чек затрат в июне оказался на 4% ниже, чем в мае. Оплата стандартного заказа (из расчета на один стол) составила столько же, сколько и номер в гостинице, — 2220 рублей.

Выросли и продажи шампанского — покупок в июне было сделано на 10% больше, чем в мае, средний чек — 375 рублей против 360,6 рубля в мае (+4%).

На 50% увеличились продажи свадебных мужских костюмов за июнь по сравнению с предыдущим месяцем. Средний чек на наряд жениха в июне составил 14 500 рублей. Молодоженам пришлось потратить на костюм на 3% больше, чем если бы они приобрели его в мае. На 2% дороже обошлись июньским невестам и свадебные платья. Здесь средний чек составил 20 550 рублей, а рост количества покупок этой категории товаров за месяц — 52%.

Эту динамику подтверждают и аналитики Яндекс.Маркета. Они изучили спрос на сервисе на свадебные платья и свадебный декор с марта по июнь 2019 года. В половине случаев пользователи сервиса переходили в интернет-магазины по предложениям свадебных платьев не дороже 10 690 рублей (что почти вдвое меньше, чем средний чек, по данным Сбербанка). Чаще всего такими нарядами интересовались в начале апреля: по сравнению с тем же периодом в марте спрос вырос на 70%. Потом всплески спроса наблюдались в середине мая и середине июня. А вот свадебным декором (фигурками, реквизитом, украшениями для зала) активно начали интересоваться только в начале лета.