Сбербанк представит гостям фестиваля Усадьба Jazz проект Premier Stories

Сбербанк Премьер совместно с Mastercard представят гостям фестиваля Усадьба Jazz проект Premier Stories, участниками которого станут четыре знаковых спикера. Каждый из них не побоялся и принял главное решение, изменившее жизнь, сделал первый шаг на пути к победе. Первый шаг — это серьезная премьера, в которую заложен потенциал будущих свершений, вдохновляющих и стирающих границы между невозможностью и действительностью.

Среди первых анонсированных участников проекта — композитор и музыкант Кирилл Рихтер. В 2019 году Кирилл дебютировал с сольным альбомом Chronos, а также написал музыку к нашумевшему балету Сергея Полунина «Распутин». Спикером из мира кино станет режиссер Нигина Сайфуллаева, сорвавшая на «Кинотавре-2019» превосходную прессу за психологическую драму «Верность». По мнению критиков, эта работа вывела откровенность и чувственность в российском кинематографе на новую высоту. Петербуржец Дмитрий Иоффе, организатор квестов «Чистые Игры», станет третьим спикером проекта. Дмитрий расскажет, как экологическое просвещение превратить в веселый квест и собирать больше шести тонн мусора в день. А также как сделать из этого проект международного уровня.

Имя четвертого спикера, который также станет специальным музыкальным гостем фестиваля, будет объявлено позже. Вход на Premier Stories будет открытым, попасть на него смогут все посетители Усадьбы Jazz.

Фестиваль Усадьба Jazz пройдет в Санкт-Петербурге во второй раз. Его участниками станут: Сплин, Sunsay, Omana Portuondo, Алексей Архиповский и другие.