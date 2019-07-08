Сбербанк получил международную награду Paytech Award за биометрические технологии в платёжных сервисах

Сбербанк стал обладателем международной премии Paytech Awards за функцию подтверждения платежа при помощи биометрических данных в приложении для предпринимателей Сбербанк Бизнес Онлайн на Windows 10.



Премия Paytech Awards присуждается за лучшие и самые инновационные решения в платёжных методах и технологиях на основании открытого конкурса заявок от финтех-компаний, финансовых институтов, банков и стартапов из разных стран мира. Церемония вручения наград проходит в Лондоне. В шортлист номинации «Лучшее применение биометрии в платёжных сервисах» были отобраны 12 заявок. Жюри, состоящее из британских и канадских экспертов в области финтех-сервисов, банковской отрасли и финансовых СМИ, присудили награду российскому приложению для предпринимателей от Сбербанка.



Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 позволяет пользователям работать в этой операционной системе с любых устройств: с компьютера, планшета, ноутбука, гаджетов «2 в 1» и очков виртуальной реальности. Через приложение корпоративные клиенты Сбербанка могут совершать платежи и читать push-уведомления об их исполнении, выставлять счета, скачивать выписки и отправлять их в мессенджерах или через почту, работать с зарплатным проектом, открывать депозиты, работать с бизнес-картами компании и с кредитами организации.



Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 позволяет авторизовываться в приложении по отпечатку пальца, а также подписывать документы при помощи биометрии – по отпечатку пальцев или по лицу на основе технологии Windows Hello.



Евгений Колбин, вице-президент-директор дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» Сбербанка:



«С приложением "Сбербанк Бизнес Онлайн" для Windows 10 работает более 15 тысяч компаний. В этом приложении мы предлагаем пользователям самые инновационные технологии, обеспечивающие лучший пользовательский опыт и оптимизирующие рутинные процессы. Одна из таких – это подтверждение платёжного поручения с использованием биометрических данных. Это облегчает и ускоряет процесс и обеспечивает сохранность средств компании. С этой технологией Сбербанк стал одним из первых банков в России, применивших её в приложении для корпоративных клиентов, и мы рады, что её по достоинству оценили. Нам очень важно сделать наше приложение максимально удобным и легким в ежедневной эксплуатации на любом устройстве под управлением самой распространенной операционной системы».



Ещё одной наградой Сбербанка стала рекомендация жюри Highly Commended, присуждённая сервису «B2B-платежи» в номинации «Лучшее партнёрство в платёжных технологиях». Этот сервис реализован совместно с Яндекс.Кассой. Он позволяет сделать процесс покупки и оплаты товаров и услуг для компаний таким же простым, как для обычного покупателя в интернет-магазинах.



Воспользоваться услугой «B2B-платежей» могут около двух миллионов компаний — это 30% от числа микро-, малых и средних предприятий России (по данным Единого реестра ФНС). Им достаточно подключить Сбербанк Бизнес Онлайн в перечень платёжных методов, доступных для их покупателей. После этого представители компаний – клиентов Сбербанка и пользователей Сбербанк Бизнес Онлайн – смогут оплачивать товары нажатием кнопки. А магазин тут же узнает о факте оплаты.