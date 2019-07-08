Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 75,1 млрд руб., реентабельность капитала по итогам 6 месяцев составила 22,2%

Финансовые результаты ПАО Сбербанк по итогам 6 месяцев 2019 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные).
Ключевые факты июня:
- Банк заработал чистую прибыль в размере 75,1 млрд руб. Рентабельность капитала по итогам 6 месяцев составила 22,2%.
- Приток средств физических лиц без учета валютной переоценки превысил 109 млрд руб. в июне и за полгода достиг 331 млрд руб.
- Банк сократил просроченную задолженность корпоративных клиентов на 7,7 млрд руб.
- Банк выдал частным клиентам более 250 млрд руб. кредитов. Розничный кредитный портфель вырос за месяц на 1,3%.
- Банк выплатил рекордную сумму дивидендов по итогам 2018 года в размере 361 млрд руб., что привело к временному снижению достаточности капитала.
Заместитель Председателя Правления Сбербанка А.В. Морозов:
«За первое полугодие ПАО Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 444,2 млрд руб., что на 11,7% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, обеспечив рентабельность капитала 22,2%. Анализируя текущие результаты, необходимо принимать во внимание существенное влияние изменения методологии учета процентного дохода, связанного с внедрением МСФО 9, а также изменений в методике признания чистого комиссионного дохода и операционных расходов с целью последовательного сближения с МСФО. Дальнейшая оптимизация стоимости платных пассивов и структуры работающих активов позволит банку достичь целевых показателей по рентабельности капитала по году в целом».
Комментарии по итогам 6 месяцев 2019 года:
Чистый процентный доход сократился по сравнению с 6 месяцами прошлого года на 0,8% до 615,1 млрд руб. Рост кредитного портфеля на 5,5% за год в существенной степени нивелировал негативный эффект от роста стоимости клиентских пассивов в начале текущего года.
Комиссионный доход вырос на 12,9% за счет транзакционного бизнеса. Чистый комиссионный доход увеличился на 6,6% до 212,3 млрд руб. Замедление роста в июне вызвано отражением расходов по программе лояльности. В рамках сближения учета по РПБУ и МСФО с 2019 года банк внес изменения в методологию учета комиссионных доходов и расходов, влияющие на календаризацию их признания, что будет в основном нивелировано по итогам года.
Операционные расходы выросли на 8,4%. На темп роста расходов продолжает влиять повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, а также перевод сотрудников дочерней компании АО «Сбербанк-Технологии» в ПАО Сбербанк, проведенный во второй половине прошлого года. Без учета этих факторов темп роста операционных расходов замедлился до 1,5%. Отношение расходов к доходам составило 31,6%.
Расходы на совокупные резервы за июнь составили 1,1 млрд руб. с учетом признания восстановления резервов в рамках завершения реструктуризации задолженности компании Агрокор. Всего с начала года расходы на резервы составили 30,9 млрд руб., что на 100,7 млрд руб. меньше расходов за 6 месяцев прошлого года, что связано с разнонаправленной динамикой валютных курсов в сопоставимых периодах. На 1 июля объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,8 раза. Положительная переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 6 месяцев составила 3,6 млрд руб.
Прибыль до уплаты налога на прибыль по сравнению с 6 месяцами 2018 года выросла на 12,2% до 566,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 11,7% до 444,2 млрд руб.
Активы по итогам июня остались на уровне 27,5 трлн руб. За месяц корпоративным клиентам выдано кредитов на 787 млрд руб., всего за полгода – 4,8 трлн руб. Кредитный портфель сократился за месяц на 1,5% до 12,67 трлн руб.
Частным клиентам в июне выдано кредитов более чем на 250 млрд руб. С начала года выдано порядка 1,5 трлн руб. – на 2,7% больше чем за первую половину прошлого года. Портфель розничных кредитов в июне увеличился на 1,3% и составил 6,67 трлн руб. или 34,5% всех кредитов.
Объем просроченной задолженности клиентов в июне сократился на 6,4 млрд руб. за счет задолженности юридических лиц. Удельный вес просроченной задолженности в кредитах составляет в Сбербанке 2,24%, что существенно ниже среднего уровня по остальным российским банкам, который составляет 9,0% на 1 июня текущего года.
Портфель ценных бумаг в июне вырос на 5,3% и составил 3,4 трлн руб. Портфель увеличен за счет приобретения облигаций федерального займа и купонных облигаций Банка России.
Средства физических лиц в июне выросли на 0,4% до 13,2 трлн руб. Средства юридических лиц сократились на 1,4% до 7,0 трлн руб., при этом остатки на счетах в рублях возросли на 52 млрд руб. Совокупные средства клиентов по итогам июня остались на уровне 20,2 трлн руб.
В июне Сбербанк произвел плановое погашение выпуска еврооблигаций в объеме 1 млрд долларов США. Доля международных заимствований в структуре обязательств банка опустилась ниже 1,5%.
Базовый и основной капиталы Сбербанка в июне снизились за счет выплаты дивидендов по итогам 2018 года, что частично было компенсировано признанием в составе капитала чистой прибыли за 1 квартал 2019 года после проведенного аудита. Прибыль за 2 квартал 2019 года будет включена в расчет базового/основного капитала после проведения аудита. Выплата дивидендов также отразилась на динамике общего капитала.
Активы, взвешенные с учетом риска, снизились за месяц на 659 млрд руб. за счет применения новых норм регулирования, предусмотренных Указанием Банка России №5072-У для банков, определяющих величину кредитного риска на основе ПВР (подход на основе внутренних рейтингов), а также за счет снижения кредитов корпоративным клиентам.
|
Капитал, млрд руб.
|
1 июл'19*
|
1 июн’19
|
1 июл'19*/
1 июн’19
|
1 янв’19
|
1 июл'19*/ 1 янв’19
|
Базовый
|
3 303
|
3 487
|
-5.27%
|
3 178
|
3.93%
|
Основной
|
3 303
|
3 487
|
-5.27%
|
3 178
|
3.93%
|
Общий
|
4 137
|
4 399
|
-5.97%
|
4 244
|
-2.52%
|
Достаточность капитала, %
|
|
|
|
|
|
Базового Н1.1, мин. 4,5%
|
11.31%
|
11.68%
|
-0.37 п.п.
|
11.11%
|
+0.20 п.п.
|
Основного Н1.2, мин. 6,0%
|
11.31%
|
11.68%
|
-0.37 п.п.
|
11.11%
|
+0.20 п.п.
|
Общего Н1.0, мин. 8,0%
|
14.17%
|
14.74%
|
-0.57 п.п.
|
14.84%
|
-0.67 п.п.
|
Активы с учетом риска, млрд руб.
|
29 189
|
29 848
|
-2.21%
|
28 596
|
2.08%
* оперативные данные
Показатели ПАО Сбербанк за 6 месяцев 2019 года (РПБУ, неконсолидированные данные)