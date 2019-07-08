Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 75,1 млрд руб., реентабельность капитала по итогам 6 месяцев составила 22,2%

Финансовые результаты ПАО Сбербанк по итогам 6 месяцев 2019 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные).

Ключевые факты июня:

Банк заработал чистую прибыль в размере 75,1 млрд руб. Рентабельность капитала по итогам 6 месяцев составила 22,2%.

Приток средств физических лиц без учета валютной переоценки превысил 109 млрд руб. в июне и за полгода достиг 331 млрд руб.

Банк сократил просроченную задолженность корпоративных клиентов на 7,7 млрд руб.

Банк выдал частным клиентам более 250 млрд руб. кредитов. Розничный кредитный портфель вырос за месяц на 1,3%.

Банк выплатил рекордную сумму дивидендов по итогам 2018 года в размере 361 млрд руб., что привело к временному снижению достаточности капитала.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка А.В. Морозов:

«За первое полугодие ПАО Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 444,2 млрд руб., что на 11,7% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, обеспечив рентабельность капитала 22,2%. Анализируя текущие результаты, необходимо принимать во внимание существенное влияние изменения методологии учета процентного дохода, связанного с внедрением МСФО 9, а также изменений в методике признания чистого комиссионного дохода и операционных расходов с целью последовательного сближения с МСФО. Дальнейшая оптимизация стоимости платных пассивов и структуры работающих активов позволит банку достичь целевых показателей по рентабельности капитала по году в целом».

Комментарии по итогам 6 месяцев 2019 года:

Чистый процентный доход сократился по сравнению с 6 месяцами прошлого года на 0,8% до 615,1 млрд руб. Рост кредитного портфеля на 5,5% за год в существенной степени нивелировал негативный эффект от роста стоимости клиентских пассивов в начале текущего года.

Комиссионный доход вырос на 12,9% за счет транзакционного бизнеса. Чистый комиссионный доход увеличился на 6,6% до 212,3 млрд руб. Замедление роста в июне вызвано отражением расходов по программе лояльности. В рамках сближения учета по РПБУ и МСФО с 2019 года банк внес изменения в методологию учета комиссионных доходов и расходов, влияющие на календаризацию их признания, что будет в основном нивелировано по итогам года.

Операционные расходы выросли на 8,4%. На темп роста расходов продолжает влиять повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, а также перевод сотрудников дочерней компании АО «Сбербанк-Технологии» в ПАО Сбербанк, проведенный во второй половине прошлого года. Без учета этих факторов темп роста операционных расходов замедлился до 1,5%. Отношение расходов к доходам составило 31,6%.

Расходы на совокупные резервы за июнь составили 1,1 млрд руб. с учетом признания восстановления резервов в рамках завершения реструктуризации задолженности компании Агрокор. Всего с начала года расходы на резервы составили 30,9 млрд руб., что на 100,7 млрд руб. меньше расходов за 6 месяцев прошлого года, что связано с разнонаправленной динамикой валютных курсов в сопоставимых периодах. На 1 июля объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,8 раза. Положительная переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 6 месяцев составила 3,6 млрд руб.

Прибыль до уплаты налога на прибыль по сравнению с 6 месяцами 2018 года выросла на 12,2% до 566,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 11,7% до 444,2 млрд руб.

Активы по итогам июня остались на уровне 27,5 трлн руб. За месяц корпоративным клиентам выдано кредитов на 787 млрд руб., всего за полгода – 4,8 трлн руб. Кредитный портфель сократился за месяц на 1,5% до 12,67 трлн руб.

Частным клиентам в июне выдано кредитов более чем на 250 млрд руб. С начала года выдано порядка 1,5 трлн руб. – на 2,7% больше чем за первую половину прошлого года. Портфель розничных кредитов в июне увеличился на 1,3% и составил 6,67 трлн руб. или 34,5% всех кредитов.

Объем просроченной задолженности клиентов в июне сократился на 6,4 млрд руб. за счет задолженности юридических лиц. Удельный вес просроченной задолженности в кредитах составляет в Сбербанке 2,24%, что существенно ниже среднего уровня по остальным российским банкам, который составляет 9,0% на 1 июня текущего года.

Портфель ценных бумаг в июне вырос на 5,3% и составил 3,4 трлн руб. Портфель увеличен за счет приобретения облигаций федерального займа и купонных облигаций Банка России.

Средства физических лиц в июне выросли на 0,4% до 13,2 трлн руб. Средства юридических лиц сократились на 1,4% до 7,0 трлн руб., при этом остатки на счетах в рублях возросли на 52 млрд руб. Совокупные средства клиентов по итогам июня остались на уровне 20,2 трлн руб.

В июне Сбербанк произвел плановое погашение выпуска еврооблигаций в объеме 1 млрд долларов США. Доля международных заимствований в структуре обязательств банка опустилась ниже 1,5%.

Базовый и основной капиталы Сбербанка в июне снизились за счет выплаты дивидендов по итогам 2018 года, что частично было компенсировано признанием в составе капитала чистой прибыли за 1 квартал 2019 года после проведенного аудита. Прибыль за 2 квартал 2019 года будет включена в расчет базового/основного капитала после проведения аудита. Выплата дивидендов также отразилась на динамике общего капитала.

Активы, взвешенные с учетом риска, снизились за месяц на 659 млрд руб. за счет применения новых норм регулирования, предусмотренных Указанием Банка России №5072-У для банков, определяющих величину кредитного риска на основе ПВР (подход на основе внутренних рейтингов), а также за счет снижения кредитов корпоративным клиентам.