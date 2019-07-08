Новации на Московской Бирже и расширение взаимодействия с банками-партнерами обсудили представители Банка «Приморье»

Банк «Приморье» принял участие в нескольких значимых мероприятиях: совместном семинаре Московской биржи и Дальневосточного главного управления Центрального Банка России, посвященном новациям валютного рынка, а также в двусторонней деловой встрече с представителями Хуньчуньского Сельского коммерческого Банка (КНР).

— Для нас, как представителей финансового блока, было интересно подробнее узнать о новых инструментах и сервисах, которые появились на валютном рынке Московской Бирже в апреле этого года, — комментирует Заместитель Председателя Правления — Финансовый директор банка «Приморье» Андрей Зверев. — В частности, в своей работе мы уже используем одну из новинок — сервис мэтчинга по средневзвешенному курсу «доллар США — российский рубль», соответствующему официальному курсу Банка России. Этот сервис расширяет наши возможности как Банка при реализации качественного клиентского сервиса для участников ВЭД. Для нашей деятельности и расчетов наших клиентов актуальны и расширение Московской биржей списка валют («японская иена — российский рубль»), а также возможность доступа к глобальной валютной ликвидности. Можно сказать, что Банк «Приморье» принимал активнейшее участие в реализации запуска торгов японской иеной на Московской Бирже. Мы, если можно так сказать, были одними из инициаторов данного проекта. И нам очень приятно, что его удалось довести до финала. Ну и самой приятной новостью для всего финансового сектора Дальнего Востока России стал анонс о запуске в ближайшее время торгов на валютной и на фондовой секции с 10.00 по Владивостокскому времени (сейчас торги с 17.00 по Владивостокскому времени).

В валютной паре «юань-рубль» в майском рейтинге ведущих операторов валютного рынка Московской Биржи Банк «Приморье» занимает 8 место из более чем 500 участников торгов. Традиционно высокая активность Банка «Приморье» по китайской валюте способствует развитию эффективного взаимодействия с банками-партнерами и банками-корреспондентами из Китая.

Сотрудничество с Хуньчуньским Сельским коммерческим Банком (КНР) у Банка «Приморье» началось не так давно, но обе стороны уже отмечают его результативность.

— Хотелось бы отметить высокую скорость расчетов, которую демонстрирует Банк «Приморье», а также эффективность в части конверсионного бизнеса между нашими банками, — отметил в ходе двусторонней встречи г-н Ван Лэй, Глава международного операционного отдела Хуньчуньского Сельского коммерческого Банка (КНР).

По итогам переговоров стороны пришли к выводу о необходимости дальнейшего укрепления и расширения сотрудничества между банками.