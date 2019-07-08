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Банк «Союз» продолжает участие в госпрограммах льготного автокредитования

8 июля 2019

Банк «Союз» возобновил кредитование клиентов по государственным программам льготного автокредитования - «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Ставка по кредиту от 11% годовых, размер минимального первоначального взноса 5% от стоимости автомобиля, а максимальный срок кредита составляет 7 лет.

В рамках программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» заёмщик получает  субсидию на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля.

Субсидия по программе «Семейный автомобиль» предоставляется заемщикам, имеющим двух и более несовершеннолетних детей, а по программе «Первый автомобиль» - для клиентов, не имевших до этого в собственности автомобиля.

Приобретаемый автомобиль должен быть произведен в 2019 году и стоить не более 1 млн рублей.

Для получения автокредита в банке «Союз» по программе «Первый автомобиль» достаточно предоставить паспорт и водительское удостоверение, по программе «Семейный автомобиль» дополнительно могут потребоваться свидетельства о рождении несовершеннолетних детей.


/ СИА /
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