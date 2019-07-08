Примсоцбанк предлагает пенсионерам онлайн-вклад с повышенной доходностью

Примсоцбанк предлагает к оформлению новый вклад для пенсионеров «Пенсионный Онлайн» с повышенной на 0,1 п.п. ставкой по сравнению к классическим вкладом, открываемым в отделении. Эффективная процентная ставка с учётом капитализации составляет 7,9% годовых.

Вклад открывается в интернет-банке или мобильном приложении «Примсоцлайн» на сумму от 10 тысяч рублей, сроком 367 дней. Ставка по вкладу – 7,7% годовых, с учётом квартальной капитализации процентов доходность составляет 7,9% годовых.

— С учётом капитализации «Пенсионный Онлайн» является самым доходным вкладом в нашей линейке, при этом он остаётся максимально доступным для пенсионеров за счёт низкого первоначально взноса, — отмечает Наталья Лошакова, начальник отдела депозитов и расчётных услуг населению ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк. — Вклад не только убережёт сбережения пенсионеров от инфляции, но и даст им дополнительный доход.

В течение всего срока действия вклада возможно пополнение вклада без ограничений по сумме, доступно расходование начисленных процентов в течение всего срока вклада.

Подробную информацию о вкладах Примсоцбанка можно узнать в отделениях банка, на официальном сайте и по телефону 8(800)200-42-02.