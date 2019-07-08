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В пострадавших от наводнения территориях определены площадки под строительство

8 июля 2019

Площадки по строительство новых домов в Тайшете, Чуне, Нижнеудинске и Тулуне осмотрел накануне Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вместе с министрами строительства, дорожного хозяйства Светланой Свиркиной, имущественных отношений – Владиславом Сухорученко, природных ресурсов и экологии – Андреем Крючковым, руководителем службы государственного строительсного надзора Иркутской области Борисом Билаловым а также заместителем руководителя службы архитектуры региона Инной Кондратьевой и главами муниципалитетов.

В Тайшете и Чуне достаточно мест для индивидуального жилого строительства. В Нижнеудинске и Тулуне рассматриваются участки, где будет возведены новые микрорайоны. Все они должны располагаться в местах, где невозможно подтопление.

- В Тулуне определили пять участков, чтобы их хватило для всех переселяемых из зоны затопления.  Также обозначены территории, где можно строить многоэтажные дома – пятиэтажные и, возможно, даже девятиэтажные, с учетом грунтов и сейсмики. Также наметили участки под индивидуальное жилье, - пояснил Сергей Левченко.

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Напомним, что ранее сообщалось, что более миллиона квадратных метров жилья попало в зону затопления, это свыше 9300 домов. Как сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, среди этих домов по предварительным данным почти треть восстанавливать нецелесообразно. Для проживающих в них людей предполагается социальная выплата из расчета 45 тыс. рублей за квадратный метр.

Параллельно на выездном совещании обсудили вопросы создания социальной и транспортной инфраструктуры к новым микрорайонам. В течение нескольких дней необходимо сделать планы застройки для того, чтобы предоставить их членам рабочей группы по строительству и проектированию под руководством заместителя Министра строительства РФ Леонида Ставицкого, который приедет в Тулун.

На месте наиболее пострадавших от затопления территорий Тулуна строительство и восстановление жилья не планируется, там предполагается обустройство лесопарковой зоны с плоскостными спортивными сооружениям, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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