Россельхозбанк в Тулуне восстановил свою деятельность в полном объеме

В пострадавших от наводнения территориях определены площадки под строительство
Площадки по строительство новых домов в Тайшете, Чуне, Нижнеудинске и Тулуне осмотрел накануне Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вместе с министрами строительства, дорожного хозяйства Светланой Свиркиной, имущественных отношений – Владиславом Сухорученко, природных ресурсов и экологии – Андреем Крючковым, руководителем службы государственного строительсного надзора Иркутской области Борисом Билаловым а также заместителем руководителя службы архитектуры региона Инной Кондратьевой и главами муниципалитетов.