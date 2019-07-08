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Россельхозбанк в Тулуне восстановил свою деятельность в полном объеме

8 июля 2019

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Иркутский филиал АО «Россельхозбанк» сообщает, что дополнительный офис №3349/66/12 в г. Тулун восстановил свою деятельность в полном объеме и приглашает клиентов.

Часы работы офиса:
понедельник – пятница с 09-30 до 17-00,
перерыв с 13-00 до 14-00 часов.


/ СИА /
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