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Режим ЧС из-за лесных пожаров действует в 4 районах Иркутской области

8 июля 2019

В лесах муниципального характера Усть-Илимского, Жигаловского,  Киренского и Нижнеилимского районов в связи с неблагоприятными погодными условиями и ухудшением лесопожарной обстановки действует режим «Чрезвычайная ситуация». Об это сообщает 8 июля пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Высокие классы пожарной опасности установились на всей территории Прибайкалья. С начала пожароопасного периода на территории области зарегистрированы 725 лесных пожаров на площади 216 тысяч 35 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общее количество пожаров увеличилось на 80 случаев. Общая площадь пожаров увеличилась на 61 тысячу 727 га. 

По состоянию на утро 8 июля в регионе действуют 114 пожаров на площади 75 тысяч 303 га. 
Всего с начала пожароопасного периода 37 раз возникала угроза населенным пунктам от лесных пожаров, ни одного перехода огня на посёлки не допущено.


/ СИА /
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