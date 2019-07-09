Вадим Остапенко: Почему стоит инвестировать в финансовый сектор

Русский язык богат пословицами о деньгах. «Деньги к деньгам», «Денег наживешь – без нужды проживешь», «Деньги любят счет»… Джонни Карсон, американский журналист и телеведущий, однажды заметил, что деньги дают нам свободу – по крайней мере, свободу не думать о них. Инвестиции подразумевают вложение денег в акции компаний с целью получения дохода. То есть деньги должны приносить деньги – иллюстрация русской поговорки. О том, почему сегодня инвесторам может быть интересен финансовый сектор, рассказывает директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко.

Вкладывать… в деньги?

По сути, выбирая компанию, в которую мы бы хотели инвестировать, мы начинаем считать: сколько у нее активов, как она зарабатывает, какая у нее прибыль? О каком бы предприятии ни шла речь, будь то автопроизводитель или продавец одежды, огромная социальная сеть или металлургический завод, мы оцениваем его товар, оборудование, помещения, контракты и даже имя в деньгах, чтобы понять, стоит ли вкладывать свои средства.

А не лучше ли инвестировать в те компании, чей бизнес, товар и контракты и есть деньги? Это банки, финансовые фонды, инвестиционные компании, агентства недвижимости и страховые компании.

У компаний-представителей финансового сектора в этом году много положительных результатов. Финансовые организации увеличивают процентные доходы, балансы остаются солидными, а выплаты дивидендов крупными банками были увеличены.

Финансовый сектор предоставляет кредиты предприятиям, ипотечные кредиты – домовладельцам, а также выдает страховые полисы для защиты людей, компаний и их активов, вкладывает средства в недвижимость и получает стабильный доход от рент. На счетах финансовых компаний и банков хранятся сбережения клиентов и доходы мелких и крупных компаний.

Хороший момент для вложений

Когда ставки низкие, как сейчас, экономические условия открывают двери для новых капитальных проектов и инвестиций. Когда это происходит, финансовый сектор выигрывает, что означает более сильный экономический рост.

Рыночная стоимость всего американского финансового сектора оценивается на сегодняшний день в $7,23 трлн, и с начала 2019 года она выросла на 17%. Сектор является третьим по весу в индексе S&P 500. Крупнейшие компании в финансовом секторе являются одними из самых узнаваемых банковских учреждений в мире, включая JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America и Citigroup.

Например, акции JPMorgan Chase с начала года выросли на 16%. В этом году банк увеличил депозитную базу на 3%, розничный кредитный портфель вырос на 4%, а объем продаж кредитных карт – на 10%. Многим известно имя этого банка, так как он является основным консультантом и финансовым инвестором для компаний, готовящих и осуществляющих свой выход на публичный рынок – IPO. Консультативный доход банка за этот год подскочил на 12%. Банк заработал на андеррайтинге на 21% больше, чем в прошлом году. А доходы от инвестиционно-банковских услуг выросли на 44%, до рекордно высокого уровня. Кроме всего перечисленного, банк регулярно выплачивает дивиденды. Следующие дивиденды будут увеличены на 13%.

Прибыльное страхование

Второй по величине отраслью в этом секторе являются страховые компании, в список которых входят такие, как American International Group и Chubb. Последняя является крупнейшей в мире публичной страховой компанией. Работая в 54 странах, Chubb предоставляет страховую защиту коммерческому и личному имуществу и страхование от несчастных случаев. Материнская компания Chubb Limited зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже (CB) и входит в индекс S&P 500. Акции компании с начала года выросли на 14,4%.

Об этой компании говорят, что она обладает мастерством страхового гиганта делать деньги там, где все их теряют. Имея в списке клиентов сотни ведущих компаний в мире, компания Chubb предлагает страховку в широком спектре направлений бизнеса, используя свои обширные резервы капитала, чтобы защитить себя и своих клиентов от рисков, которые другие страховые компании не осмелятся взять на себя.

Для инвесторов Chubb есть еще один источник привлекательности: впечатляющая история выплаты дивидендов. В течение 25 лет подряд Chubb увеличивал свои дивиденды на ежегодной основе, в том числе на 3% в начале прошлого квартала.

Новые тенденции рынка

Интересный факт: в финансовом секторе США 54,5% сотрудников, работающих в компаниях, составляют женщины. А в списке Fortune 500 – листе оценке крупнейших корпораций США – 12,5% компаний возглавляются финансовыми директорами-женщинами. Один из наиболее ярких примеров последнего времени – Валери Кей, которая покинула банк Morgan Stanley в 2016 году и возглавила LendingClub Corporation – корпорацию, управляющую платформой онлайн-рынка кредитования, которая связывает заемщиков и инвесторов в Соединенных Штатах.

Рынок компании предоставляет различные виды кредитных продуктов для потребителей и малых предприятий, включая необеспеченные личные кредиты, необеспеченные кредиты на образование и рассрочку для пациентов, автокредиты и финансирует малый бизнес. Рыночная стоимость компании оценивается в в $1,3 млрд. За пять лет акции компании выросли на 800%.

Инвестиции в финансовый сектор всегда считались самыми надежными. Компании постоянно находятся под пристальным оком проверяющих организаций. Огромное разнообразие компаний с большой и малой капитализацией, взаимные фонды, паевые инвестиционные фонды (ETF), фонды инвестиций в недвижимость и сам индекс финансового сектора могут стать гарантированным и стабильным вложением для вдумчивого инвестора.

Рекомендации

Среди представителей сектора интересными выглядят бумаги платежного оператора Visa. Акции этой компании могут быть интересной инвестиционный идеей, благодаря сохраняющемуся росту выручки и самой высокой маржинальности по чистой прибыли в индексе S&P500. Лидирующее положение Visa на рынке платежей позволяет ей наращивать выручки в условиях продолжающегося развития электронной торговли, а высокая прибыльность создает запас прочности даже при замедлении мировой экономики.

Помимо этого, в качестве варианта для инвестирования стоит рассмотреть ценные бумаги Cme Group Inc. – это крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, образованный путем объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Среднесрочный потенциал роста этих акций от актуальных отметок мы оцениваем в 3%.

Еще больше идей и информации о возможностях на фондовом рынке можно получить в офисах «Фридом Финанс» в Иркутске по адресу ул. Горького, 36Б, БЦ MAXIM, офис 2-5. Тел.: +7(3952)79-99-02 (доб. 845). E-mail: irkutsk@ffin.ru

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