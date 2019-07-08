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В поселке Балакшин-Бор Нижнеудинского района появилось электричество

8 июля 2019

В Нижнеудинском районе на сетях ОГУЭП «Облкоммунэнерго» подключены к электроэнергии все населенные пункты. Последним в очереди стал поселок Балакшин-Бор. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

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Во время паводка на линии напряжением 10 кВ на переходе высоковольтной линии через реку Уда оборвало провода. Дороги на подходе к реке размыты. Чтобы ремонтные бригады могли подобраться к месту обрыва и переправить людей и спецтехнику на другой берег, помощь выделили инженерные войска Министерства обороны РФ.

В ликвидации последствий паводка в Тулунском и Нижнеудинском районах участвуют 14 ремонтных бригад «Облкоммунэнерго», 21 единица техники различного назначения, при необходимости формируются дополнительные бригады.

Ремонтники «Иркутской электросетевой компании» также планируют сегодня подключить к электрическим сетям деревню Ук-Бадарановка, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

 


/ СИА /
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