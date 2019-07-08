4 иркутских проекта по благоустройству общественных пространств вошли в число лучших практик 2018 года

Четыре иркутских проекта по благоустройству общественных пространств – историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора», центральная площадь Академгородка, сквер на пересечении улиц Чудотворской и Сурикова, Курсантская аллея – вошли в федеральный реестр лучших практик 2018 года. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Всего в федеральный реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в 2018 году, вошли 165 проектов из 112 российсикх городов. Соответствующий приказ 1 июля 2019 года подписал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

Впервые федеральный реестр лучших практик по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» был сформирован в 2017 году. В прошлом году в реестр лучших практик были включены семь иркутских проектов по благоустройству пространств и дворов.