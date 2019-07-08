ФНС: Более 10 млрд рублей налогов оплатили россияне онлайн с начала года

С начала 2019 года россияне оплатили 10,6 млрд рублей налогов, совершив 7,2 млн операций. Оплатить налоги онлайн можно с помощью сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика», «Оплата налогов и пошлин» и «Мой налог». Ими могут воспользоваться налогоплательщики - клиенты кредитных организаций, с которыми ФНС России заключила соглашения об информационном обмене. Сейчас возможность оплаты технически реализована у 39 кредитных организаций.

Клиенты других банков теперь также могут оплатить налоги онлайн на сайте ФНС России. Для этого при выборе способа оплаты они могут ввести реквизиты банковской карты в специальной форме.