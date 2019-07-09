58% россиян считают, что сейчас не время для крупных покупок

Потребительские и кредитные настроения россиян с начала 2019 года сохраняют стабильность, однако от уровня 2014 г. они еще далеки.. Об этом сообщает ВЦИОМ, который провел исследование на тему потребительского и кредитного доверия россиян, отношения к банковским вкладам.

Более половины (58%) россиян считают, что сейчас не время для крупных покупок. Однако 25% опрошенных настроены оптимистично. Рассчитываемый показатель потребительского доверия в июне составил 37 п.

В отношении кредитования настроения респондентов менее позитивны, хотя и фиксируется положительная динамика: соответствующий индекс составляет 26 п. — рост с 24 п. в январе. Почти три четверти наших сограждан (74%) не считают возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов, обратного мнения придерживается каждый десятый россиянин (13%).

Отношение россиян к банкам за год не изменилось: вариант вклада на счет в банке свободных средств сегодня считают оптимальным 46% граждан. О том, что лучше забрать деньги из банка, говорит треть опрошенных (32%).

Напомним, что индекс потребительского доверия показывает, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для совершения крупных покупок, а индекс кредитного доверия показывает, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для кредитования.