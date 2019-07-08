ИЭСК: Все жители Тулуна подключены к энергоснабжению

Все жители Тулуна в зоне ответственности Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) подключены к энергоснабжению. Специалисты компании оказывают помощь в восстановлении сетей «Облкоммунэнерго», ведут восстановительные работы в Нижнеудинском районе, разворачивают технику для строительства ЛЭП в Тулуне. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба ИЭСК.

Помимо Тулуна, в зоне ответственности ИЭСК к энергоснабжению также полностью подключены потребители в Чунском и Тайшетском районах.

Специалисты Иркутской электросетевой компании восстановили энергоснабжение водозабора Красный Яр в Тулуне (схема питания оборудования - 0,4 кВ). В работах были задействованы 12 специалистов ИЭСК. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, восстановлено энергоснабжение муниципальных канализационных насосных станций КНС-3 и КНС-4 в Тулуне.

Сейчас специалисты компании оказывают помощь в восстановлении сетей «Облкоммунэнерго». В частности, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, до 10 июля ИЭСК поручено построить ЛЭП 10 кВ для снабжения водоочистных сооружений Тулуна электроэнергией. Для этого специалисты Иркутской электросетевой компании планируют проложить кабельную линию от водоочистных сооружений до ВЛ-10 кВ Тулун-ТЭРЗ. Сейчас к месту работ из других районов Иркутской области перебазируется спецтехника и персонал для подготовки траншеи. В этих работах задействованы четыре бригады ИЭСК (23 человека) и спецтехника (гидроподъемник, автокран, бригадный и бурильный автомобили).

Параллельно ведутся восстановительные работы в Нижнеудинском районе. Накануне сотрудники компании вырыли котлованы и установили опоры для восстановления перехода ВЛ-10 Атагай-Каксат к дер. Ук-Бадарановка. Это единственный населенный пункт в зоне ответственности ИЭСК, который пострадал от паводка и где пока не восстановлено энергоснабжение. Отключены 19 человек (одна трансформаторная подстанция). Накануне на переходе ВЛ-10 Атагай – Каксат через р. Уда произведена частичная сборка временной деревянной анкерной опоры. Но установить ее пока невозможно: переправа не работает, участок дороги Зенцово-Шипицино также не восстановлен из-за высокого уровня воды в Уде.