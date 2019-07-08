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ИНК выделила топливо для ликвидации последствий паводка

8 июля 2019

Дизельное топливо для заправки многочисленной техники, привлеченной для ликвидации завалов в зоне затопления, выделила по согласованию с региональным Правительством Иркутская нефтяная компания. Об этом сообщила начальник отдела топлива управления коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Екатерина Устинова.

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Вчера бензовозы доставили в г. Тулун 75 тонн дизельного топлива.

– Руководство Иркутской нефтяной компании и весь ее коллектив первыми откликнулись на наш призыв, огромное им спасибо за большой вклад в борьбу с последствиями стихийного паводка! – сказала Екатерина Устинова.

Также в министерстве сообщили, что на топливозаправочном комплексе, расположенном на территории Нижнеудинского аэропорта, сегодня имеется около 38 тонн топлива, предназначенного для заправки вертолетов, работающих на ликвидации последствий стихийного бедствия: 10 кубометров топлива привезли из Братска, 17 – из Усть-Кута, 30 – из Иркутска. В минувшие выходные здесь было осуществлено четыре заправки вертолетов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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