Прокуратура защитила интересы детей из многодетной семьи, пострадавшей от наводнения

Тайшетская межрайонная прокуратура Иркутской защитила интересы многодетной семьи. Двое из девяти детей, в возрасте 11 и 14 лет, пострадавших от наводнения, не были зарегистрированы в затопленном водой жилом помещении, где проживали длительное время. В связи с этим единовременную материальную помощь на двух членов семьи граждане не получили.

После обращения семьи в прокуратуру, осуществлен сбор необходимых доказательств, в суд направлено заявление об установлении факта их проживания в жилом доме в зоне затопления. Судом требования прокурора удовлетворены, юридический факт проживания двух детей в жилом помещении на территории, подвергшейся наводнению, установлен. Право на получение единовременной материальной помощи членов семьи восстановлено.

Кроме того, судом рассмотрено и удовлетворено еще 20 заявлений, направленных прокуратурой в защиту прав и законных интересов 25 граждан об установлении юридического факта их проживания в жилых помещениях, подвергшихся затоплению.