Международный фестиваль по аквабайку Baikal Jet Fest состоится в Иркутске

2 и 3 августа в акватории у ледокола «Ангара» в Иркутске состоится второй международный фестиваль по аквабайку Baikal Jet Fest. Мастерство в соревнованиях на гидроциклах и флайбордах покажут любители, спортсмены, действующие чемпионы фристайла из 15 стран мира. Фестиваль организован при поддержке мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.

Своё участие уже подтвердили мировые звезды аквабайка из Словении, Бразилии, США, Бельгии, Мексики, ОАЭ и Великобритании. Россию представят более 40 спортсменов со всей страны. Соревнования пройдут в трёх дисциплинах: кольцевые гонки, слалом, фристайл. Для профессиональных спортсменов пройдет серия мастер-классов от 13-кратного чемпиона России, чемпиона Европы и бронзового призера чемпионата мира по вейкборду Никиты Мартьянова, а также действующего чемпиона мира по аквабайку Lee Stone. Для болельщиков предусмотрены развлекательные зоны, гонка на сапбордах. Завершится фестиваль флайборд-шоу с огнеметами и концертами звезд.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте фестиваля https://baikaljetfest.com. Посетить мероприятие в качестве зрителя сможет любой желающий, сообщает пресс-служба администрации города Иркутск.