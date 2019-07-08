МУП «Водоканал» сообщил об отключении холодной воды в Иркутске

МУП «Водоканал» г. Иркутска сообщает, что в связи с ремонтными работами на сетях будет отключено холодное водоснабжение в Правобережном округе Иркутска.

Воды не будет с 22:00 25 июля до 16:00 27 июля в мкр. Топкинский, мкр. Зелёный, мкр. Лесной, мкр. Искра и часть Куйбышевского района (пониженное давление): ул. Первомайская, ул. Пшеничная Падь, ул. Качугская, ул. Шевцова, ул. Енисейская, ул. Хомутовская, ул. 2-я Ключевая, ул. Глеба Успенского и другие примыкающие к ним улицы на участке от ул. Полевая до мкр. Топкинский, а также ул. 1-я Кирпичная, ул. Радищева от ул. Северная до СНТ «Огонёк» и другие примыкающие к ним улицы.

Пресс-служба мэрии предупреждает, что подвоз воды автоцистернами будет осуществляться только к социальным объектам - больницам, детским домам.