ИАЦ «Альпари»: Сильный рубль мешает динамике в промпроизводстве

Сильный рубль – по прежнему в фокусе внимания аналитиков ИАЦ «Альпари». Минпромторг предполагает рост промышленного производства в России на 2% в текущем году. Оптимизм ведомства распространяется в большей степени на четвертый квартал этого года. Согласно отраслевой статистике, на которую опирается в заявлениях Денис Мантуров, глава ведомства, на конец года придутся финальные отгрузки, которые и выведут сектор в неплохой плюс.

Однако этот эффект высокой базы, если она вообще состоится, в январе «уронит» показатели промпроизводства ощутимым образом. Откровенно говоря, такое бывает из года в год: успешный декабрь и прощальный январь, и тот факт, что сейчас Минпромторг рассчитывает на реализацию среднестатистического сценария, ни о чем оптимистичном не сигнализирует.

Промышленности отчаянно не хватает новых заказов. Предприятия, чтобы не росли отставки на складах, сокращают выпуск. Укрепление рубля за полгода на 10% здесь ударило, думаю, не меньше. При усилении позиций российской национальной валюты продукция внутреннего производства становится менее ликвидной на мировом рынке.

Доля промышленности в структуре российского ВВП - 1/3, поэтому слабая динамика в производственном секторе сделает рост ВВП еще более шатким.

Доллар США к середине торгового дня в понедельник выглядит стабильно, рубль удерживает позиции несмотря на давление, под которым оказались валюты развивающихся экономик сегодня. Доллар балансирует около 63,75 руб., краткосрочный диапазон заключен в рамки 63,55-64,00 руб. Евро/рубль выглядит чуть слабее, но пока консолидируется около 71,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»