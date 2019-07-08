ИАЦ «Альпари»: Италия встает на путь финансового сепаратизма?

Торговая война США и Китая, Украина, трубопроводные проекты «Газпрома» – это наша основная текущая повестка дня. Вместе с тем, в мире, в частности в Европе, происходят события не меньшей важности, которые пока по таинственной причине обходят глобальные СМИ.

Италия – традиционно проблемная страна зоны евро. По оценкам ЕС, внешний долг страны в 2018 году составил 132,2% по отношению к ВВП, в 2019 году увеличится до 133,7%, а год спустя — до 135,2%. Предельный уровень, установленный Маастрихтскими соглашениями, составляет 60%.

Но это не самая большая проблема, которая должна беспокоить финансовых чиновников объединенной Европы. Недавно итальянским евроскептикам пришла идея дополнения и постепенного замещения евро денежным суррогатом, который бы выпускался итальянскими властями. Суррогат получил название «BOT». Это аббревиатура от Buoni Ordinari del Tesoro, что переводится как «обыкновенные казначейские облигации». Часто авторы идеи используют название Мини-ВОТ. «Мини» означает, что номинал новых долговых бумаг гораздо меньше стоимости обычных казначейских облигаций – всего 100 евро. Никто толком пока не знает это долговые бумаги или реальные деньги.

Правительство Италии собирается данными бумагами погасить суверенный долг в размере 52 млрд. евро перед национальными компаниями и домохозяйствами. В России аналогичными суррогатами грешило в 1994 году правительство Виктора Черномырдина. Инфляцию это серьезно не сбило, но уполномоченные банки имели все шансы заработать несколько десятков процентов за пару недель. Автор этих строк тогда начинал карьеру в Казначействе «Тверьуниверсалбанка» и имел дело с данными финансовыми суррогатами. Плюс итальянские финансисты полагают, что полученные ВОТ бизнес и граждане страны смогут использовать как дополнительные деньги, прежде всего для уплаты налогов. Забавно, что при этом сторонники идеи финансового сепаратизма в Италии уверены, что новый инструмент не подпадает под определение альтернативных денег, запрещенных в ЕС. Злые языки также говорят, что за идеей денежного суррогата стоит Ватикан, за которым маячит Пекин и Москва. В конце концов, если Путин смог сделать Трампа президентом США, ему однозначно под силу разрушить зону евро.

Так или иначе, на горизонте появилась идея возврата к итальянской лире. Старая проблема Европы, стран и суверенных правительств много, а валюта одна. С приходом Трампа мы стали жить во времена, когда невероятное становится очевидным. На минутку представим, что будет, если Италия выйдет из зоны евро и объявит дефолт по долгам перед ЕЦБ. В этом случае возникнет эффект домино и аналогичные дефолты могут возникнуть в Мадриде и Лиссабоне. В результате в балансе ЕЦБ образуется дыра примерно в триллион евро, на ликвидацию, которой придется забрать значительные суммы у центральных банков еврозоны. Кризис может стать неуправляемым и снова как в конце 80-х переформатировать экономическую и возможно даже политическую карту Европы. Польша в отличие от стран Прибалтики однозначно сделала умный шаг, отказавшись вступать в зону евро.

Так или иначе, я бы не имел евро и бумаг, акций и даже суверенных облигаций, номинированных в евро в своем портфеле. Они в одночасье могут стать токсичным активом. Жаль, что другое мнение у управляющих резервами ЦБР. Мой выбор - доллар, золото, золотые инвестиционные монеты и, конечно, акции компаний с огромными основными фондами и доминирующими позициями на ключевых рынках. Применительно к России - «Газпром», привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и Сбербанк.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»