В Тулуне будет произведено берегоукрепление реки Ия

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел в Тулуне выездное совещание со специалистами Министроя России по вопросу многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Павлова, 28. Там 6 июля побывал заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко. Жильцы дома, стоящего на берегу реки Ия, опасаются за безопасность строения.

Во время наводнения вода прошла под опалубкой дома и вымыла часть грунта. Кроме того, на склоне берега наблюдается трещина. Виталий Мутко поручил в оперативном порядке оценить ситуацию и принять необходимые меры.

На месте Сергею Левченко руководитель ФАУ «Проектная дирекция Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ» Павел Данилин сообщил, что проведено предварительное обследование состояния дома, которое оценивается как удовлетворительное, угрозы жильцам нет. Тем не менее, на стенах сейчас установлены «маячки», позволяющие следить за возможными изменениями. Проведены геодезические работы на предмет берегоукрепления.



- В рамках действия режима ЧС мэрии города необходимо заключить контракты с соответствующими организациями на детальное обследование дома и береговой линии, подготовку проектной документацией и доставку с карьеров скального грунта. Работы по берегоукреплению можно уже начинать, - сообщил Сергей Левченко.