Около 9 млн рублей направят на изучение поселений древних людей в Иркутской области

В Иркутской области выделили бюджетные средства на археологические раскопки в Боханском, Балаганском, Ольхонском, Нукутском, Черемховском, Качугском и Усть-Удинском районах, сообщает RosTender.info.

Ученым предстоит изучить поселения древних людей эпохи Бронзового века, уточнить их границы и историко-культурную ценность. Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области объявил девять тендеров по выбору исполнителей – научно-исследовательских институтов, которые возьмут на себя археологическую разведку и подготовят перечень мер по сохранению исторических объектов. Заявки от участников принимают до 17 июля, а 24 июля Центр объявит победителей.

Согласно материалам тендеров, предстоит изучить только 86 стоянок древних людей у Балаганска и на берегах Братского водохранилища в Балаганском районе, как минимум 12 стоянок у села Каменка и на правом берегу Ангары в Боханском районе, около 70 стоянок, поселений, могильников на острове Ольхон, а также петроглифы Шаргай и Бирхин, городище Саган Хушун и Хурганскую пещеру в Ольхонском районе. Вместе с тем, исследования будут проходить в других районах Иркутска и в самом городе.

На проведение работ выделено свыше 9 миллионов рублей.