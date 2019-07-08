В «Ингосстрах» поступают заявления от клиентов, чье имущество пострадало от паводков в Иркутской области и Бурятии

В филиалы «Ингосстраха» по состоянию на 8 июля поступило 15 заявлений о страховых случаях по договорам корпоративного страхования. Из них 12 убытков заявлено в Иркутской области (г. Тулун, г. Нижнеудинск), 3 убытка в г. Улан-Удэ. Среди заявленных убытков по Иркутской области: повреждение здания торгового центра с товарным запасом и оборудованием; повреждение торговых точек салонов связи; повреждение линий электропередач и обрушение откоса железнодорожного моста.

Заявленные убытки в Республике Бурятия относятся к страхованию строительно-монтажных рисков в рамках реализации программы по капитальному ремонту ветхого жилья. В результате сильных дождей произошел залив около 20 квартир в трех многоквартирных домах.

По розничному страхованию поступило 8 заявлений о страховых случаях. Из них 7 убытков зафиксировано в Иркутской области (г. Тулун, г. Нижнеудинск) и 1 убыток в г. Улан-Удэ. Среди убытков по Иркутской области – повреждение 6 домов и 1 квартиры. Зафиксированный убыток в г. Улан-Удэ связан с повреждением дома – в результате действия воды подмыло фундамент, а также отсырели стены и крыша.

По состоянию на 8 июля совокупная сумма заявленного ущерба клиентами компании (как физическими, так и юридическими лицами) составляет около 91,5 млн рублей.

«Ингосстрах» продолжает прием заявлений в упрощенном порядке в Иркутской области и Бурятии. Напоминаем, что клиенты компании в Республике Бурятия могут подать заявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 92. Телефоны: 8(3012) 28-40-95, 28-40-96, 28-40-97 (доб. 100, 106, 114). Клиенты «Ингосстраха» в Иркутской области могут заявить о страховых случаях по номеру телефона: 8 800 100 77 55.