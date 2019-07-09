«Локальная коррекция может произойти хоть завтра». Эксперт рассказал, куда дальше пойдет российский рынок

Начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев принял участие в онлайн-конференции «Лето максимумов – куда дальше пойдет российский рынок?». Эксперт полагает, что в июле может наступить небольшая коррекция рынка на фоне дивидендных отсечек. В среднесрочной перспективе российский рынок может возобновить рост из-за смягчения денежно-кредитной политики и проифляционного роста глобальной экономики.

Индекс МосБиржи с начала года вырос уже почти на 20% и впервые торгуется выше 2800 пунктов. Индекс РТС в плюсе на 30% и держится у отметки в 1400 пунктов. Однако начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» отмечает, что рынок выглядит перекупленным: «Локальная коррекция может произойти в любой момент, хоть завтра. В ближайшее время начнётся пик дивидендных отсечек, спотовые индексы будут под давлением. Рынок активно рос с декабря, практически без коррекций, сейчас он выглядит перекупленным. Но долгосрочно мы всё равно видим потенциал для роста».

Константин Бушуев считает, что дальнейший рост индексов США может продолжиться: «Финансовый капитализм хоронят как минимум последние 300 лет, но ничего лучше пока не придумали. Сильная коррекция по индексу S&P 500 была в декабре, тогда все говорили о грядущем крахе. А коррекция на развивающихся рынках и вовсе длилась в течение 1-3 кварталов прошлого года. Коррекцию же, переходящую в обвал, как это было в 2008 году, вряд ли стоит ждать в ближайшие годы».

«Есть понимание, что в ближайшие 3 года мы с высокой вероятностью увидим проинфляционную фазу роста глобальной экономики. При этом денежно-кредитная политика в ближайший год будет смягчаться. В этом плане можно будет ждать существенного роста на рынке акций, хотя сейчас он выглядит локально перекупленным, в первую очередь нефтегазовое ядро индекса», – отметил г-н Бушуев.

По мнению г-на Бушуева, слабость рынка нефти будет оказывать давление на российскую валюту: «По “чёрному золоту” вполне возможен широкий диапазон 55-75 долларов за баррель. Также ближе к концу года ОПЕК+ нужно будет расширять сокращение добычи, иначе при текущем слабом росте спроса и высоком росте предложения вне ОПЕК начнут активно расти запасы. По USD/RUB есть шанс скорректироваться в диапазон 65-67, потом может последовать укрепление. Пару EUR/RUB ждём ближе к 75. Минфин в любом случае своими интервенциями будет стараться максимально снижать волатильность курса и его зависимость от цен на нефть».

При этом начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» отметил, что потенциал роста рынка недвижимости и рынка акций может быть связан только косвенно, а в возможность развития рынка синтетических алмазов, о котором говорят в последнее время, он вообще верит слабо: «В целом рынок алмазов продолжает находиться под давлением излишнего предложения, которое может сохраниться и во II полугодии. Признаков разворота негативных тенденций пока ещё нет», — заключил Константин Бушуев.

Говоря об акциях второго эшелона, имеющих наибольшую недооценённость, Константин Бушуев отметил потенциал «Детского мира», АФК «Система», «Мечела», «РУСАЛа», «ЛСР», MD Medical, Etalon.