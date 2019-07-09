На сессии «Школы экологического предпринимательства» в Байкальске свои бизнес-идеи представили 18 команд из 5 регионов России

Компания En+ Group и фонд «Возрождение Земли Сибирской» провели в Байкальске 16-ю сессию «Школы экологического предпринимательства» (ШЭПР). За четыре дня обучения, с 4 по 7 июля, 46 участников сессии из Иркутска, Ангарска, Тулуна, Култука, Улан-Удэ, Красноярска, Новосибирска и Омска представили 18 экологичных бизнес-идей по технологии «проектный тренажер».

По итогам образовательной программы и финальной защиты ШЭПР перед потенциальными инвесторами победил проект «Хоспис — территория жизни» благотворительного фонда «Близко к сердцу». Второе место заняли производители байкальских благовоний Baikal Incense, третье — организаторы экскурсий для школьников с использованием очков дополненной реальности «Иркутск пешком». Baikal Incense также победили в «Народном инвесторе» — голосовании за лучшие проекты по мнению участников и экспертов ШЭПР.

Впервые фонд «Близко к сердцу» принял участие в зимней сессии ШЭПР — изначально команда заявилась с проектом монетизации ремесленных мастерских фонда. Тогда планировалось проводить мастер-классы и изготавливать авторские сувениры, а прибыль направлять на паллиативную помощь и поддержку тяжелобольных и их близких. На ШЭПР эта идея трансформировалась — в ее основу легла глобальная мечта строительства в Иркутской области частного хосписа с уважительным, качественным и милосердным отношением к онкологических больным.

За четыре месяца, прошедшие с зимней сессии ШЭПР, фонд «Близко к сердцу» определил, что строительство хосписа легче реализовать в форме частно-государственного партнерства, в котором основную часть средств составят пожертвования жителей региона, подписал меморандум о сотрудничестве с казанским детским хосписом и разделил направления работы мастерских — отдельно на благотворительный и коммерческий проекты. Сейчас команда ищет земельный участок для строительства, планирует заручиться поддержкой власти и уже на этой неделе начинает работу над проектно-сметной документацией.

Один из перспективных проектов летней сессии ШЭПР — омулевая экоферма в поселке Култук, где планируют искусственно выращивать омуля и скрещенные виды — омуля-пеляди и омуля-сига. Проект хотят реализовать на базе гостиничного комплекса, уже ведут переговоры с администрацией поселения и сотрудничают с лабораторией Лимнологического института.

Участие в летней сессии ШЭПР приняли 26 экспертов из Иркутска, Новосибирска, Бурятии и Москвы. Среди них — художник и дизайнер Паника Деревья, технолог ШЭПР и региональный представитель фонда «Наше будущее» Евгений Дубровин, руководитель проектов по корпоративной социальной ответственности En+ Group Светлана Чекалина.

Татьяна Драчук, директор по связям с общественностью En+ Group:

— Развивая ШЭПР уже восьмой год, мы с каждой сессией наблюдаем полную отдачу участников, все более глубокую проработку идей и рождение новых экологичных бизнесов. Формат сессий ШЭПР позволяет гибко реагировать на запросы и соотносится с целями устойчивого развития. Проекты, представленные здесь, помимо охраны окружающей среды, направлены на решение социальных и культурных, экономических задач: получения качественных медицинских услуг и новых форматов образования, обеспечения инноваций и создания инфраструктуры, сохранения традиций и семейных ценностей, поддержка идей энергосбережения, ответственного и разумного потребления и производства. Экономическая составляющая — это создание рабочих мест, обеспечение самозанятости населения на берегах Байкала. Каждый бизнес-проект на ШЭПР направлен на создание устойчивых городов и населенных пунктов. Такое развитие территории соответствует целям комплексной программы En+ Group по защите Байкала, которая реализуется с 2011 года.

Елена Творогова, руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской»:

— Хотелось бы отметить новое понимание экологичности проекта-победителя по созданию хосписа в Иркутске. Он наглядно показывает, что экологичный подход к делу — это не только сохранение и защита природных ресурсов, но и гуманное отношение к человеку, уважение к моменту ухода из жизни и высокотехнологичное проектирование медицинского учреждения. Строительство хосписа планируется по принципам «пассивных домов», основная особенность которых — в низком энергопотреблении за счет разных методов энергосбережения, что в будущем позволит значительно сэкономить ресурсы на содержание и обеспечение.

О Школе экологического предпринимательства (ШЭПР)

ШЭПР — это партнерский проект En+ Group и фонда «Возрождение Земли Сибирской». С 2012 года в 16 очных сессиях школы приняли участие 733 человека, было заявлено 284 бизнес-идеи, 25 проектов были запущены с нуля, а 28 предпринимателей пересмотрели уже работавшие бизнесы и дали им вторую жизнь. Среди выпускников школы — производители натуральной косметики «Вдохновение», рыжикового масла «Куйтунское», создатели шоколадной мастерской «Старый Иркутскъ» и студии керамики «НОА», благотворительных магазинов «Вторник» и «Синица», магазина фермерских продуктов «Эко-базар.рф» и фермы «Милаша». Поддержка «Школы экологического предпринимательства» и её проектов для En+ Group — важная часть комплексной программы по защите Байкала, реализуемой с 2011 года. Подробнее о проекте читайте на странице ШЭПР в «Фейсбуке»: https://www.facebook.com/ecoshepr/

Об En+ Group

En+ Group ­— ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Основные активы компании расположены в Восточной Сибири. Ежегодно компания направляет на реализацию социальной политики в регионах своего присутствия около 800 млн рублей (из них более 300 млн — на проекты и программы в Иркутской области). Одно из основных направлений социальной политики группы — забота об окружающей среде. С 2011 года компания реализует комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. В нее входят экологические, социальные, научные, образовательные, просветительские и культурные проекты — в т.ч., экологическая акция по уборке берегов Байкала «360», «Экологический автобус», Школа экологического предпринимательства, «Байкальский калейдоскоп», реализуемые в партнерстве с ведущими некоммерческими обществами и ассоциациями Иркутской области.