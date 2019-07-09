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Сергей Левченко направил обращение в СК для проведения проверки действий мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время ЧС

9 июля 2019

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В связи с поручением Председателя Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталия Мутко Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко направлено обращение в Следственный комитет Российской Федерации по Иркутской области для проведения проверки для установления факта противоправных деяний мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования.

Основанием обращения стало требование отстранить главу муниципалитета от исполнения обязанностей в связи с информацией о фактах использования специальной коммунальной техники мэром Нижнеудинского района в личных целях во время ликвидации последствий стихии. Глава региона также потребовал от Сергея Худоногова предоставить пояснение для оценки данных действий. В настоящее время обязанности мэра Нижнеудинского района исполняет заместитель главы муниципального образования Анатолий Крупенев, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

 


/ СИА /
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