Единственная в Иркутской области ферма по выращиванию индейки приступает к продаже своей продукции

Первый магазин, где можно купить продукцию ООО «Индейка Приангарья», открылся в Ангарске на рынке «Новый». В ближайшее время предприятие планирует наладить поставки индюшиного мяса в Иркутск и другие города Иркутской области через оптовиков, а также договаривается с продуктовыми рынками об открытии своих точек.

Птицу продают не тушками, а в разделанном виде, как охлажденную, так и замороженную. В ассортименте – грудка, филе грудки, голень, бедро, окорочок и крылья. Килограмм продукции для оптовиков стоит от 150 до 350 рублей, розничные цены на 20% выше.

ООО «Индейка Приангарья» является единственным в регионе предприятием по промышленному производству индюшиного мяса. Птицу выращивают в поселке Савватеевка Ангарского района. Проект был запущен в 2018 году при поддержке Корпорации развития Иркутской области, выделившей на него 63 млн рублей.

Корпуса птицефермы расположены в здании бывшего животноводческого комплекса. Птицеферма состоит из инкубатория, нескольких птичников и убойного цеха. На предприятии организован полный цикл производства. Мясо здесь разделывают, перерабатывают и упаковывают. Каждая партия, прежде чем попасть на прилавок, обязательно проходит санитарный и ветеринарный контроль.

На птицеферме в Савватеевке выращивают индеек породы Биг 6. Средняя масса самца Биг 6 доходит до 21 кг, а самки – до 12 кг. Мясо птицы этой породы является диетическим, отлично подходит детям и пожилым людям, так как содержит необходимые для повышения иммунитета микроэлементы. Родительского стада на ферме нет. Индюшиные яйца предприятие покупает в Европе.

Сегодня производственная мощность индюшиной фермы составляет 2000-2200 тонн в год, однако предприятие намерено ее ежегодно увеличивать, а также расширять ассортимент – продавать не только разделанное мясо индейки, но и полуфабрикаты из него.