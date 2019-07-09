АТБ предлагает воспользоваться предложением партнера по приобретению онлайн-кассы

«Эвотор» — это компактная онлайн-касса с неограниченными возможностями, благодаря которым пользователь сможет совместить - компьютер, фискальный накопитель и принтер чеков.

Онлайн-кассы Эвотор соответствуют 54-ФЗ, внесены в реестр ФНС и работают со всеми зарегистрированными операторами фискальных данных.

Приобрести онлайн-кассу «Эвотор» можно у партнера банка ООО АТМ Альянс. Для этого необходимо оставить заявку в отделении Азиатско-Тихоокеанский банк у персонального менеджера, который подберет нужное оборудование.

Преимущества использования онлайн-кассы «Эвотор»:

Компания более 10 лет на рынке

85 регионов присутствия

Более 350 000 объектов на обслуживании

Широкая сеть сервисных центров

Сопровождение продукта 24/7

Возможность оформления и регистрации оборудования «под ключ» (регистрация ИФНС, ключ активации платформы оператора фискальных данных, изготовление ключа электронной подписи)

Цена оборудования зависит от индивидуальных потребностей бизнеса.

Более подробную информацию уточняйте в офисах Азиатско-Тихоокеанский банк по телефону: 8 800 775 88 88.