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АТБ предлагает воспользоваться предложением партнера по приобретению онлайн-кассы

9 июля 2019

«Эвотор» — это компактная онлайн-касса с неограниченными возможностями, благодаря которым пользователь сможет совместить - компьютер, фискальный накопитель и принтер чеков.

Онлайн-кассы Эвотор соответствуют 54-ФЗ, внесены в реестр ФНС и работают со всеми зарегистрированными операторами фискальных данных.

Приобрести онлайн-кассу «Эвотор» можно у партнера банка ООО АТМ Альянс. Для этого необходимо оставить заявку в отделении Азиатско-Тихоокеанский банк у персонального менеджера, который подберет нужное оборудование.

Преимущества использования онлайн-кассы «Эвотор»:

  • Компания более 10 лет на рынке
  • 85 регионов присутствия
  • Более 350 000 объектов на обслуживании
  • Широкая сеть сервисных центров
  • Сопровождение продукта 24/7

Возможность оформления и регистрации оборудования «под ключ» (регистрация ИФНС, ключ активации платформы оператора фискальных данных, изготовление ключа электронной подписи)
Цена оборудования зависит от индивидуальных потребностей бизнеса.

Более подробную информацию уточняйте в офисах Азиатско-Тихоокеанский банк по телефону: 8 800 775 88 88.


/ СИА /
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