АТБ предлагает воспользоваться предложением партнера по приобретению онлайн-кассы

«Эвотор» — это компактная онлайн-касса с неограниченными возможностями, благодаря которым пользователь сможет совместить - компьютер, фискальный накопитель и принтер чеков.
Онлайн-кассы Эвотор соответствуют 54-ФЗ, внесены в реестр ФНС и работают со всеми зарегистрированными операторами фискальных данных.
Приобрести онлайн-кассу «Эвотор» можно у партнера банка ООО АТМ Альянс. Для этого необходимо оставить заявку в отделении Азиатско-Тихоокеанский банк у персонального менеджера, который подберет нужное оборудование.
Преимущества использования онлайн-кассы «Эвотор»:
- Компания более 10 лет на рынке
- 85 регионов присутствия
- Более 350 000 объектов на обслуживании
- Широкая сеть сервисных центров
- Сопровождение продукта 24/7
Возможность оформления и регистрации оборудования «под ключ» (регистрация ИФНС, ключ активации платформы оператора фискальных данных, изготовление ключа электронной подписи)
Цена оборудования зависит от индивидуальных потребностей бизнеса.
Более подробную информацию уточняйте в офисах Азиатско-Тихоокеанский банк по телефону: 8 800 775 88 88.