Лига единоборств ММА прошла при поддержке АТБ

Азиатско-Тихоокеанский банк стал спонсором финала открытой Лиги единоборств ММА. Финал «Открытой Лиги Единоборств» Москва vs Сибирь состоялся в Чемале 6 июля. В данном турнире приняло участие более 20 спортсменов из разных регионов России.

Сильнейшие спортсмены MMA на протяжении года проходили отбор в своих регионах, чтобы принять участие в финале за чемпионский пояс.

Зрелищные поединки подарили гостям мероприятия незабываемые эмоции с накалом страстей в ринге.

- АТБ поддерживает любые социально значимые мероприятия, а особенно если это касается развития и популяризации регионального спорта. Мы знаем, как сложно спортсменам из небольших регионов выбиться на уровень федеральных соревнований. При этом мы выступаем спонсорами не только таких крупных, как лига MMA соревнований, но финансируем совсем небольшие спортивные мероприятия, проходящие в рамках любительских игр в разных городах, - рассказал председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка Сергей Аврамов.

На мероприятии от АТБ присутствовали заместитель председателя правления Дмитрий Зиновьев, а также директор банка по Алтайскому краю и Республике Алтай Виктория Вергун.

Турниры «Открытой Лиги Единоборств» предназначены для спортсменов всех уровней от начинающих до профессионалов.