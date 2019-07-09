Примсоцбанк занял 11 место в рэнкинге региональных банков России

Примсоцбанк занял 11 место в рэнкинге российских региональных банков по состоянию на 1 июня 2019 года, составленном деловым журналом «Инвест-Форсайт» и Центром защиты вкладчиков и инвесторов. Банк поднялся на 3 позиции в сравнение с результатом прошлого месяца.

Высокая позиция в рейтинге характеризуется значительными надёжностью, ликвидностью, ресурсной базой, рентабельностью активов и деловой активностью Банка, а также низким показателем просроченной задолженности.

— Примсоцбанк традиционно держится в верхней части рэнкинга, при этом колебания нашего места в рейтинге от месяца к месяцу незначительны, что говорит взвешенном и последовательном подходе в управлении Банком. По целому ряду показателей мы занимаем одни из лидирующих позиций среди банков, зарегистрированных на территории Дальнего Востока, и по многим позициям опережаем темпы роста и показатели банковской системы. — отмечает Владимир Владимирович Потапов, заместитель председателя правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк.

Как отмечают в пресс-службе кредитной организации, Примсоцбанк, не смотря на региональный статус, занимает ведущие позиции и на общероссийском рынке. Так, по результатам 2018 года Банк занимает 9 и 21 позиции в рэнкингах по объёму кредитования МСБ и ипотечного кредитования соответственно, 16 место в списке лучших банков в сфере корпоративного кредитования. Данные опубликованы на сайте национального рейтингового агентства «Эксперт». В списке самых надёжных банков России, опубликованном журналом Forbes в марте 2019 года, Примсоцбанк занимает 51 место и входит во 2-ю группу надёжности.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 85 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 68 точек присутствия в 36 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Еврейской автономной области, Москве и Санкт-Петербурге.