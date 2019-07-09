Сергей Ромахин займет должность главного архитектора IT-дирекции Райффайзенбанка

Сергей выходит на позицию главного IT-архитектора, которая будет находиться в прямом подчинении руководителя дирекции информационных технологий Никиты Швецова. В новой роли Сергей будет отвечать за формирование единого видения развития IT-архитектуры в банке, создание архитектурного IT-сообщества, за разработку и внедрение единых практик, стандартов и правил IT-архитектуры.

Сергей привнесет в банк свой многолетний опыт работы в сфере IT. С 2012 года Сергей занимал должность главного архитектора и руководителя разработки системы «CRM Корпоративный» в компании «Сбербанк-Технологии», где под его руководством был выстроен процесс мониторинга проблемной задолженности, кредитный процесс, осуществлена интеграция с PegaBPM, SAS и SAP LM. После старта Agile-трансформации Сбербанка, в 2016 году Сергей перешел в ПАО «Сбербанк», где в роли главного архитектора Дивизиона «Цифровая платформа» трансформировал функцию и процессы корпоративной архитектуры в соответствии с Agile-моделью. В Дивизионе Сергей лидировал разработку архитектуры единой фронтальной системы, кросс-канальных кампаний продаж, нового мобильного банка, мессенджера, чат-ботов, NLP-платформы, сервиса аутентификации и идентификации и других проектов.

«Цифровая трансформация для Райффайзенбанка — определяющий фактор в развитии продуктов и сервисов. Единые практики, стандарты и правила IT-архитектуры в процессе трансформации гарантируют надежность и эффективность цифровых продуктов», — прокомментировал Сергей Ромахин.