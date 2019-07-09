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Дети металлургов БрАЗа попали на фестиваль хакасской культуры в Саяногорске

9 июля 2019

Дети металлургов БрАЗа попали на фестиваль хакасской культуры «Моя малая родина». Его провели в санатории "Металлург" в Саяногорске. Там базируется детский корпоративный лагерь РУСАЛа, в котором школьники не только хорошо отдыхают, но и получают новые знания. В День республики Хакасия в корпоративном лагере РУСАЛа детей знакомили с особенностями культуры и традиций региона, сообщает Братская студия телевидения.

Фестиваль «Моя малая родина» включал в себя стилизованные национальные танцы, урок хакасского языка, театрализованные представления. Наибольший интерес вызвал обряд завязывания ритуальных ленточек. В этот же день отдыхающие посмотрели спектакль Минусинского драматического театра - сказку о дружбе «Как Кот и Заяц Ивану помогли».

В этом году в лагерь РУСАЛа приехали дети металлургов из разных городов – Каменск-Уральского, Краснотурьинска, Новокузнецка, Красноярска, Ачинска, Саяногорска, Братска, Шелехова, Тайшета. За 4 смены здесь отдохнут порядка 600 ребятишек. Кроме развлекательных, для них проводят и профориентационнные мероприятия, чтобы помочь определиться с дальнейшим выбором обучения и трудоустройства.

Организация детского отдыха для детей сотрудников входит в социальную программу в течение многих лет. Поэтому путёвки в корпоративный лагерь - бесплатные. Все затраты взяла на себя компания РУСАЛ.


/ СИА /
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