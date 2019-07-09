В Иркутской области выдали 500 новых паспортов гражданам, утратившим документы в результате наводнения

«Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области обеспечили выдачу паспортов уже 500 жителям региона, утратившим документы в результате наводнения», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В условиях чрезвычайной ситуации полицейские несут службу в круглосуточном режиме, принимают заявления и выдают паспорта на пунктах временного размещения, в больницах и других учреждениях.

Для маломобильных людей организовано посещение их по месту жительства. Чтобы попасть в отдаленные районы, сотрудники полиции используют возможности авиации спасателей либо добираются в поселки на моторных лодках.

На сегодняшний день все граждане, проживающие в населенных пунктах Аршан, Уйгат, Октябрьский, Владимировка, Альбин, Бурхун, Паберега имеют новые паспорта. Аналогичные меры принимают подразделения ГИБДД, незамедлительно восстанавливая утраченные либо пришедшие в негодность водительские удостоверения и паспорта технических средств. За этой услугой в регистрационные подразделения обратилось 40 автомобилистов.