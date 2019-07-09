Иркутское УФАС: Ангарский городской округ и ЗАО «Стройкомплекс» нарушили антимонопольное законодательство

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области направило в управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области письмо о назначении дела о нарушении антимонопольного законодательства. Ответчиками дела определены администрация Ангарского городского округа и ЗАО «Стройкомплекс».

Напомним, в декабре 2018 года состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. На повестку заседания были вынесены результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова. По поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко информация, полученная в рамках проверки, была направлена в Иркутское УФАС России.

Иркутское УФАС России по обстоятельствам, изложенным в информации, провело антимонопольное расследование. Установлены признаки нарушений антимонопольного законодательства при заключении контракта на строительство образовательной школы на 33 класса с плавательным бассейном и пристроенным объемом клубного блока в 7-ом «А» микрорайоне Ангарска. Начальная (максимальная цена) контракта 868,7 млн рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.