Иркутские соискатели предпочитают госслужбу: HeadHunter зафиксировал самый большой конкурс – 21,7 резюме на одно предложение

Самыми популярными профессиональными сферами в первой половине года в Иркутске стали: «Продажи» с 27% рынка, «Строительство» - 11% и «Производство» с 10%. Кроме этого, в топ-10 профессиональных сфер вошли «ИТ», «Бухгалтерия», «Рабочий персонал» и другие.такие выводы сделали аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Динамика вакансий за данный период в Иркутске была положительной и составила 14% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Что касается профессиональных сфер, то самый большой рост числа предложений был замечен в сферах «Домашний персонал» (+49%), «Высший менеджмент» (+33%) и «Транспорт, логистика» (+32%).

Конкурс на одно предложение в Иркутске за полгода составил 4,3 резюме на одно предложение. Напомним, что нормой считается 4-5 резюме на одно предложение: такой показатель позволяет и компаниям выбрать сотрудника и последним не испытывать слишком большую конкуренцию при поиске работы.

При этом, самый большой конкурс соискателей был среди желающих работать на государственной службе (21,7), в сфере «Начало карьеры, студенты» (11,5) и «Юриспруденция» (12,5).

Таращук Елана, руководитель пресс-службы Headhunter по СФО: «Ситуацию на рынке труда в Иркутске в первом полугодии 2019 года можно назвать достаточно спокойной: несмотря на то, что динамика вакансий несколько снизила темп роста, она остается положительной. Кроме этого, сегодня в регионе конкуренция среди соискателей в пределах нормы, что позволяет найти работу без особых сложностей.

Что изменилось заметно по сравнению с прошлым годом, так это доля вакансий по профессиональным сферам. Например, в этом году среди сфер, составляющих топ-10 впервые появился "Туризм, гостиницы, рестораны"».

Что касается размера среднего вознаграждения, то в первой половине года в Иркутске он составил 37 500 рублей, это на 11% ниже среднего предложения по России. А вот среднее ожидание составило 37 000 рублей, тут разница со средней ожидаемой зарплатой по стране, составила -23%.

Исследование проводилось с 3 по 8 июля 2019г.